Şimşek: Yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, refah artışı sağlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek “Politikalarımız sonucu yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacaktır” dedi.

Mehmet Şimşek. Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendiren bakan bir yılda 40 puan gerileyen yıllık enflasyonun 2021 Kasım’dan sonraki en düşük seviyesi olduğunu söyledi.

Şimşek değerlendirmesine şöyle devam etti:

* Mal enflasyonu son üç buçuk yılın en düşüğü olan yüzde 28,7 gerçekleşti.

Grafikler: Mehmet Şimşek / X

* Enflasyondaki istikrarlı düşüş ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle, hizmet enflasyonu da geçen yıla göre 45 puan azalarak yüzde 51,2’ye geriledi. Bu oran, 2022 Haziran’dan sonra görülen en düşük seviyedir.

* Kararlılıkla uyguladığımız politikalarımız sonucu devam eden dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik, finansman imkânları ve yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacaktır.