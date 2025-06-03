OECD'den Türkiye için büyüme, enflasyon ve faiz tahmini

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Türkiye için 2025 ve 2026 büyüme tahminini düşürdü.
OECD ‘Ekonomik Görünüm Raporu’nu yayımladı.
Türkiye ekonomisi 2023’te yüzde 5,1, 2024’te yüzde 3,2 büyümüştü.
OECD Türkiye ekonomisinin 2025’te yüzde 2,9, 2026’daysa yüzde 3,3 büyümesini bekliyor.
Kurumun 2025 tahmini daha önce yüzde 3,1, 2026 tahminiyse yüzde 3,9’du.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs enflasyonunu yıllık enflasyon yüzde 35,41 olarak duyurmuştu.
OECD’nin Türkiye için 2025 enflasyon tahmini yüzde 31,4. Kurum enflasyonun 2026’daysa ortalama 18,5’e inmesini bekliyor.
Merkez Bankası son toplantısında politika faizini yüzde 46’ya yükseltmişti.
OECD politika faizinin 2026 sonunda yüzde 25’e düşmesini bekliyor.