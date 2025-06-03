OECD'den Türkiye için büyüme, enflasyon ve faiz tahmini

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre beş aylık enflasyon yüzde 15,09 oldu. Eğer temmuzda emeklilerin kök aylıklarına zam yapılırsa milyonlarca emekli sıfır zam veya resmi enflasyondan bile düşük zam alacak.