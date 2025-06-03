Türkiye'nin sulama altyapısına 757 milyon avro kredi

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye’nin sulama altyapısının modernleştirilmesi için Dünya Bankası’ndan 757,1 milyon avro kredi temin edildi.

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Dünya Bankası ‘Türkiye Sulama Modernizasyonu-2 Projesi’ kapsamındaki 757,1 milyon avroluk (yaklaşık 33 milyar 895 milyon lira) krediyi onayladı. Alınan para, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne (DSİ) verilecek ve projeyi DSİ yürütecek.

Toplam kaynak 1 milyar avroyu geçti

Proje, yine DSİ tarafından yürütülen Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi’nin devamı niteliği taşıyor. Halihazırda proje kapsamında bankadan 317,3 milyon avro (yaklaşık 14 milyar 205 milyon lira) dış finansman alındı.

Yeni finansmanla birlikte Türkiye’nin sulama modernizasyonu için bankadan 1 milyar avronun üzerinde kredi sağlandı.

‘Türkiye Sulama Modernizasyonu-2 Projesi’yle daha iyi sulama yapılması hedefleniyor. Ayrıca su iletim verimliliğinin iyileştirilmesi, sulama birliklerinin kapasitesinin güçlendirilmesi ve uzun vadeli bir sulama modernizasyon programının hazırlanması amaçlanıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şunları söyledi:

“Bu alandaki başarılı işbirliğimiz önümüzdeki süreçte de güçlü şekilde sürdürülecektir. Orta Vadeli Program’la (OVP) da uyumlu olarak sulama alanındaki kamu altyapı yatırımlarına önem verilerek ülkemizin tarım alanındaki potansiyelinin desteklenmesi, gıda fiyatlarında istikrar sağlanması ve gıda arz güvenliğinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Uluslararası kuruluşlarla güçlü ilişkilerimiz Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından her geçen gün daha da artarak devam etmekte, uygulanan program destek görmektedir.”