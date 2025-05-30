Şimşek'e göre çare 'İslami finans' olabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyüme ve refahın adil paylaşımı konusunda ‘İslami finans’ın ‘umut verici bir alternatif’ olduğunu söyledi ve ekledi: “İslami Finansman Kanunu’nu için çalışıyoruz.”

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İslami finans, faizsiz finans prensiplerine uygun şekilde bankacılık sistemi ve faaliyetleri anlamına geliyor. Bu çerçevede yürütülen tüm işlemlerde İslami öğretiler esas alınıyor.

2’nci İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi’nde konuşan Şimşek, şunları söyledi:

* Küresel büyümenin yüzde 3’ün altında kalacağını öngörüyoruz. Bu görünüm içinde bulunduğumuz küresel dönüşümlerle birlikte daha da zorlu bir hal alabilir. Böylesi bir ortamda büyümenin ve refahın daha adil paylaşılmasını sağlayacak yollar arıyoruz.

* İşte tam bu noktada İslami finans umut verici bir alternatif olarak öne çıkıyor çünkü burada risk paylaşımı esas alınırken finansman da reel varlıklara dayanıyor. Bu yaklaşım sistemin güvenilirliğini artırıyor. Dahası İslami finansın temelinde sürdürülebilirlik anlayışı yatıyor.

* Eşit katılıma ve kapsayıcılığa dayalı yapısı sayesinde hem sosyal hem finansal anlamda herkes için erişilebilir bir model sunuyor. Bugünün karmaşık ekonomik sorunlarını düşündüğümüzde İslami finans, refahın adil paylaşımını mümkün kılabilecek güçlü bir araç ve etkili bir yol haritası olabilir.

‘Türkiye İslami finans gelişme endeksinde ilk 10’da’

* Türkiye İslami finans gelişme endeksinde ilk 10’da. 136 ülke içerisinde 10’uncu gelişmiş piyasa olarak burada yer alıyoruz. Hazine hem yerel hem de ulusal piyasalarda sukuk ihraçlarına önem veriyor. İslami bankacılığın ve katılım esaslı piyasaların gelişmesine veriyoruz.

* Önceliklerimiz arasında kurumsal yapıların dönüştürülmesi, daha destekleyici bir yasal altyapının oluşturulması, bütüncül bir yönetişim modelinin hayata geçirilmesi, insan kaynağının güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması yer alıyor.

‘İslami Finansman Kanunu’nu çalıştığımız konulardan’

* Bu kapsamda şu an üzerinde çalıştığımız konulardan birisi İslami Finansman Kanunu’nu oluşturmak ve Meclis’ten geçirmek. Taslak metinde düzeltilmesi gereken bazı hususlar vardı, bu konular üzerinde titizlikle çalışıyoruz. Sektörün benimsemeyeceği veya uygulamada sorun yaratabilecek maddeleri yasaya dahil etmek istemiyoruz.

* Refahın adil biçimde paylaşılması gerektiğine inanıyoruz ve bu noktada İslami finansmanın önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Küresel finans sistemi içinde şu an için nispeten küçük bir paya sahip olsa da bu alandaki zirveler ve uluslararası konferanslar, gelişimin hızlanmasına önemli katkılar sağlıyor.

* İslami finansın son yıllarda gösterdiği hızlı büyüme dikkat çekici. Daha önce neredeyse görünmezken bugün küresel finansal varlıkların yaklaşık yüzde 1’ini temsil eder hale geldi. Bu noktayı bir sıçrama tahtası olarak görmeliyiz.

* Yerel ve küresel düzeyde mevcut sorunların farkına vararak, doğru adımları atarak, verimliliği artırarak ve güçlü işbirlikleri kurarak bu payı çok daha kısa sürede yüzde 2’ye hatta yüzde 5’e çıkarabiliriz.



