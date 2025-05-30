TÜİK: Ekonomi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine ilişkin gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

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En çok inşaat sektörü büyüdü, tarım daraldı

TÜİK verilerine göre ocak-mart döneminde gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) geçen yılın aynı çeyreğine yüzde 2 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,0 büyüdü.

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde geçen yılın ilk çeyreğine göre sektörel büyümeler şöyle tahmin edildi:

İnşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 7,3

Bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 6,1

Diğer hizmet faaliyetleri yüzde 4,7

Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,0

Gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4

Ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 1,8

Hizmetler yüzde 1,3

Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 0,5

Kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 0,3

Diğer taraftan tarımda yüzde 2,0, sanayide yüzde 1,8 daralma görüldü.

Türkiye ekonomisinin 2021’den bu yana büyüme hızı, yıllar ve çeyrekler itibarıyla şöyle: