TÜİK'e göre işsizlik arttı

İşsizlik oranı nisanda 0,6 puanlık artışla yüzde 8,6 oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması nisan sonuçlarına göre 15 ve üstü yaştaki kişilerde işsiz sayısı bir önceki aya göre 203 bin kişi artarak 3 milyon 63 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,1, kadınlarda yüzde 11,5.

İstihdam edilenlerin sayısı nisanda bir önceki aya göre 316 bin kişi azalarak 32 milyon 359 bin kişi, istihdam oranıysa 0,5 puan azalarak yüzde 48,8 oldu.

Bu oran erkeklerde yüzde 65,8’ken, kadınlarda yüzde 32,2.

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 15,7 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,2, kadınlardaysa yüzde 23,7.