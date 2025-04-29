TÜİK'e göre işsizlik yüzde 8'in altına düştü

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre martta Türkiye’de işsizlik yüzde 7,9’a düştü.

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Buna göre 15 ve yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı işsiz sayısı marta bir önceki aya göre 65 bin kişi azalarak 2 milyon 807 bin kişi oldu.

İşsizlik oranıysa 0,3 puan azalarak yüzde 7,9 olarak kaydedildi. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,5 iken kadınlarda yüzde 10,6.

İstihdam oranı yüzde 49,2

İstihdam edilenlerin sayısı martta bir önceki aya göre 391 bin kişi artarak 32 milyon 597 bin, istihdam oranıysa 0,6 puan artarak yüzde 49,2 oldu.

Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 31,9.

Genç işsizlik yüzde 15,1

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 15,1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 11, kadınlardaysa yüzde 22,6.

Atıl işgücü yüzde 28,8

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı martta bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 28,8’ye çıktı.