TÜİK başkan yardımcılıklarına atama

Türkiye İstatistik Kurumu’nda (TÜİK) açık bulunan başkan yardımcılıklarına atama yapıldı
Resmi Gazete‘nin bugünkü sayısına göre, TÜİK başkan yardımcılıklarına Furkan Metin, Serdar Öz ve Aydın Keskin Kadıoğlu atandı.
TÜİK yönetiminde sık sık değişiklik yaşanıyor.
Üç yılda beş başkan
TÜİK başkanlığı koltuğunda 18 Nisan 2019 ile 22 Mayıs 2020 arasında Yinal Yağan, 22 Mayıs 2020 ile 15 Şubat 2021 arasında Muhammed Cahit Şirin, 15 Şubat 2021 ile 2 Mart 2021 arasında Ahmet Kürşad Dosdoğru, 2 Mart 2021 ile 29 Ocak 2022 arasında Sait Erdal Dinçer görev almıştı.
Şu an kurumun başında, Erhan Çetinkaya bulunuyor.
Erdoğan, TÜİK başkan yardımcısını görevden aldı