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Yaramazlara biraz batar!

Tuğrul Belli: Finansal piyasalar Fed’in faiz artırımlarını durdurmasını istiyor

Finansal piyasalar son 2 haftadır ABD bankacılık sektöründe meydana gelen iflas ve el koymaları bahane ederek Fed’in faiz patikasını yeniden gözden geçirmesi ve hatta faiz artırımlarını durdurmasını istiyor. Keza, enflasyonun hedefin üzerinde seyrettiği bir anda piyasa likiditesi ve fonlama krizi ortaya çıkınca, Fed’in fiyat istikrarı ve finansal istikrar arasında bir bocalama yaşaması da çok normal. Bu gibi durumlarda, barındırdığı “sistemik risk” nedeniyle, finansal istikrarın sağlanması doğal olarak öncelik arz etmekte.

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