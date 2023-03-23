Tuğrul Belli: Finansal piyasalar Fed’in faiz artırımlarını durdurmasını istiyor

Finansal piyasalar son 2 haftadır ABD bankacılık sektöründe meydana gelen iflas ve el koymaları bahane ederek Fed’in faiz patikasını yeniden gözden geçirmesi ve hatta faiz artırımlarını durdurmasını istiyor. Keza, enflasyonun hedefin üzerinde seyrettiği bir anda piyasa likiditesi ve fonlama krizi ortaya çıkınca, Fed’in fiyat istikrarı ve finansal istikrar arasında bir bocalama yaşaması da çok normal. Bu gibi durumlarda, barındırdığı “sistemik risk” nedeniyle, finansal istikrarın sağlanması doğal olarak öncelik arz etmekte.
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Beşiktaş’ta Devlet Bahçeli ‘out’, Erkan Baş ‘in’
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin istifa ettiği Beşiktaş’ta kongre üyesi oldu.
HDP aday listelerinde de riske girmeyecek
HDP kapatma davası nedeniyle ‘riske girmemek için’ birçok ismi aday göstermeyecek. Partinin 451 üyesi ve vekili hakkında siyasi yasak isteniyor.
Ayhan Bilgen ve Altan Tan’ın ifadeleri Demirtaş’ın tutukluluğuna gerekçe yapılmış
Kobani davasında Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğa devam kararlarında, eski HDP’liler Ayhan Bilgen ve Altan Tan’ın ifadeleri gerekçe gösterilmiş.
Anket: Gençler fedakarlık yapmaya hazır
Dell Technologies’in küresel çapta 15 pazarda 15 binden fazla gençle yaptığı anket, 18-26 yaş arasındaki genç yetişkinlerin uzun vadeli refah için bugünkü rahatından fedakarlık yapmaya hazır olduğunu gösterdi.
Meteoroloji’den sağanak ve çığ uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), çok sayıda kent için sağanak yağış ve çığ uyarısında bulunurken, deprem bölgesinde de yağışların yarından itibaren etkisini artıracağını belirtti.
Ermenek maden faciasından tutuklandı; çıkar çıkmaz AKP’den adaylığa soyundu
Ermenek maden faciasına suçlu bulunarak 19 yıl üç ay hapsi cezası alan Abdullah Özbey, AKP’den Konya milletvekili aday adayı oldu.
İmamoğlu: İftardan sonra müzelerimiz ücretsiz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan ayı boyunca iftardan sonra müzelerin ücretsiz olacağını duyurdu.
Fatih Erbakan: AKP mutabakatı imzalamak istemedi
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, AKP ‘nin mutabakat a imza atmadığı için ittifakta yer almadıklarını söyledi.
Batman-Dörtyol ham petrol boru hattında sızıntı
Batman’da çıkarılan ham petrolü Hatay’ın Dörtyol ilçesindeki terminale taşıyan boru hattında oluşan sızıntı nedeniyle petrol akışı durduruldu.
AKP, bir ‘gol’ de Gökhan Zan’dan yemiş
AKP ’lilerin, İYİ Parti’ye katılan futbolcu Gökhan Zan ’ı partilerinden aday göstermek için yoğun çaba harcadığı ancak sonuç alamadığı öne sürüldü.