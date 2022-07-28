Tuğrul Belli: AB’de resesyon ve bize etkisi

Avrupa açısından durum çok daha ciddi. AB’nin Rusya’ya enerji bağımlılığı çok yüksek. Ancak kısa sürede bu bağımlılığı ortadan kaldırabilecek bir sihirli formül de yok. Öyle ki AB üye ülkelerden bu kış doğalgaz kullanımlarını yüzde 15 düşürmelerini istiyor. Rusya’dan hiçbir doğalgaz akışının olmayacağı bir senaryoda ise Alman ekonomisinin yüzde 6 daralması bekleniyor. Böylece zaten yüksek enflasyon ve düşen alım gücü nedeniyle azalmış olan tüketici güvenine bir darbe de olası bir enerji darboğazı endişesinden geliyor. Tüketici olarak önünüzdeki kış ile ilgili böyle bir senaryo ihtimali belirirse kışa (fiyatların da ne düzeyde olacağını bilmeden) ister istemez son derece “ihtiyatlı” girmenizden daha doğal bir şey olamaz. Nitekim Euro bölgesi tüketici güven endeksi Haziran ayında tarihinin en düşük seviyesine gerilemiş bulunuyor. -27.30 değeriyle tüketici güveni 2008 finansal krizi ve 2020 pandemi krizinin de gerisinde.

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AB’de yaşanacak olan bir resesyon bizim ekonomimizi de ciddi şekilde etkileyecektir.

Tuğrul Belli’nin yazısı