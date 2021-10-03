Tüfekle selfie çekmeye çalışırken ateş alınca hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde AKP’li belediye, koruma alanı içindeki bölgenin ruhsatsız ve izinsiz bir şekilde kullanılmasına ve yapılaşmasına izin verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise belediyenin kıyı kanunu çiğneyen bu işlemine idari ve cezai yaptırım uygulaması gerekirken bunu yapmadı.