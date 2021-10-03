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Yaramazlara biraz batar!

Tüfekle selfie çekmeye çalışırken ateş alınca hayatını kaybetti

Şanlıurfa’da pompalı tüfekle selfie çekmeye çalışan iki kuzenden biri silahın kazara ateş alması sonucu yaşamını yitirdi, diğeri gözaltına alındı.

AA’nın haberine göre merkez Haliliye ilçesi Bamyasuyu Mahallesi’nde yaşayan Bekir (19) ve kuzeni Furkan T. (18), evdeki pompalı tüfekle selfie çekmek istedi.


Bu sırada silahın kazara ateş alması sonucu Bekir T. ağır yaralandı.

112 Acil Sağlık ekibince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Bekir T. kurtarılamadı.

Bekir T.’nin cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Furkan T. gözaltına alındı.

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