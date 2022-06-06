TÜDAV, yetkililerden yanıt bekliyor: Antalya sahillerindeki petrol kirliliğinin nedeni ne?

Yetkililere Antalya sahillerindeki petrol kirliliğinin nedenini soran Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) eylem planı ve çözüm önerileri talep etti.

Fotoğraflar: Sosyal medya

Vakıf, son günlerde yurttaşların Konyaaltı ve Lara sahillerinin mavi bayraklı plajlarında denize girdikten sonra vücutlarında zift ve yağ lekeleri belirdiğine dair fotoğraflar paylaştığını hatırlattı.

TÜDAV, temizlemesi yıllar süren petrol kirliliğinin önlenebilmesi için sıkı önlem ve kuralların uygulamaya sokulması, denetimler sıklaştırılması ve uzman bir kuruluşla bilimsel bir izleme çalışması başlatılması gerektiğini kaydetti.

Açıklamada şunlar yazıldı: “Bütün denizlerdeki petrol sızıntıları, gemilerden sızan petrol kalıntıları, gemilerin kaza sonrası denize dökülen petrol deniz ekosistemi için zararlı etki yapmaktadır. Deniz canlılarının yumurta ve larvalarının petrol kirliliğine daha fazla duyarlı olduğu bilinmektedir. Birçok balık, kabuklu ve eklembacaklı ilk evrelerini yüzeyde yüzerek geçirir ve bu durumda petrolden fazlasıyla etkilenirler. Petrol kirliliği eğer geniş bir alana yayılmışsa, yumurtlama dönemine denk gelmişse ve belli türlerin özel olarak yumurtlama alanları olarak seçtikleri yerlere yayılmışsa su ürünleri stokları risk altındadır (Ipıeca/IMO, 1997). Diğer yandan, petrol kirliliğinde su ürünlerindeki lezzet değişimi ve petrol kokusu üreticileri zor durumda bırakır.

Akdeniz, koruma altında bir hassas deniz olarak adlandırılmasına rağmen, uluslararası sözleşmelerle nasıl korunacağı ve kirliliklere nasıl müdahale edileceği tanımlanmış olmasına rağmen, sorumlu ve ilgili kurumların konu hakkında bilimsel verilere dayanan açıklama yapması hem kamuoyu hem de sivil toplum kuruluşlarının beklentileridir.

Bu konuda ilgili kurumların bir an önce gerekli adımları atması, kirliliğin nedeni ve çözümüne yönelik olarak kamuoyunu aydınlatması beklenmektedir.”