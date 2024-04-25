‘Tuba’dan üç aydır ses seda yoktu: Pili bitmiş

Muğla’da yaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan deniz kaplumbağası ‘Tuba’dan, takip donanımının pili bittiği için üç aydır sinyal alınamıyor.

Tuba. (DHA)

Ortaca ilçesi İztuzu Plajı’ndaki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi’nde (DEKAMER) caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor.

Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar tedavi edilerek denize bırakılıyor. 2019’da yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağasına da ‘Tuba’ adı verildi.

DHA’nın haberine göre 25-30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi, ‘iribaş’ cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak 28 Ağustos 2019’da İztuzu Plajı’ndan denize bırakıldı.

Tuba 24 bin 912 kilometre yol katederek İyon Denizi açıklarına ulaştı. Rotasını gösteren harita 8 milyon kişi tarafından görüntülenip izlenen ‘Tuba’dan, takip donanımının pili bittiği için üç aydır sinyal alınamıyor.

Tekrar dönmesi bekleniyor

DEKAMER Müdürü Yakup Kaska, Tuba’nın dönmesini bekliyor:

“Tuba, Türkiye’den Adriyatik’e kadar izlenen ilk deniz kaplumbağası oldu ve üç ay önce takip cihazının pili bittiği için sinyali kesildi. Sinyalini en son aldığımız nokta olan Malta kıyılarından Türkiye’ye yöneleceğini tahmin ediyoruz ve tekrar Dalyan’a dönüp, yuva yapmasını bekliyoruz.”