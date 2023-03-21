Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik Fransa’da depremzede çocuklar için yardım gecesi düzenliyor

Tuba Büyüküstün ve Fırat Çelik’in düzenlediği yardım gecesinde toplanacak desteğin tamamı UNICEF Türkiye’ye aktarılacak.

Tuba Büyüküstün – Fırat Çelik

6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya, yıkıma uğrayan 11 şehirde hayat yeniden yeşertilmeye çalışılıyor.

UNICEF İyi Niyet Elçisi, oyuncu Tuba Büyüküstün ve meslektaşı Fırat Çelik de depremlerden etkilenen çocuklar için Fransa’da düzenlenecek yardım gecesine ev sahipliği yapacak.

Fransız sanatçıların katılımı ile 3 Nisan 2023’te La Tour Eiffel Tiyatrosu’nda gerçekleşecek gecenin tüm geliri UNICEF Türkiye’ye aktarılacak.

Yardım kampanyasına oyuncular Artus, Jeremy Ferrari, Verino ile komedyenler Paul Mirabel, La Bajon ve yazar Camille Aumont Carnel katılacak.