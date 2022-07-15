TTB: Vaka artışı çok fazla, önlemler geri gelmeli

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, artışa geçen Covid-19 vakalarıyla ilgili “Artış çok fazla. Çok hızlı bir yükseliş var. Acilen birtakım tedbirler almak lazım” dedi.

Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı haftalık Covid-19 verilerine göre 4-10 Temmuz arasında 117 bin 95 vaka kaydedildi, 31 kişi öldü. Vakalar bir hafta öncesine göre 2,1, iki hafta öncesine göre 4,4, dört hafta öncesine göre 15 katına çıktı. Günlük vaka ortalamasıysa 16 binin üzerine çıktı.

‘Sonbaharda ciddi yükseliş bekleniyor’

Verileri Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’a değerlendiren TTB yöneticisi Ökten, “Artış çok fazla. Çok hızlı bir yükseliş var. Önlem almak gerekir ama iktidar bu yönde bir açıklama yapmadı. Acilen birtakım tedbirler almak lazım. En başta maske, mesafe, hijyen gibi kişisel koruyucu tedbirlere yeniden dönmek geliyor. Aşılama hızı mutlaka artırılmalı. Sağlık Bakanlığı konuya daha ciddi yaklaşmalı. Gidişat ne yazık ki daha kötü olabilir. Ölüm sayılarında artış var. Sonbaharda ciddi yükseliş bekleniyor. Bunların hepsini değerlendirdiğimizde, önümüzdeki süreç ciddi geçebilir” dedi.

TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut’sa şunları söyledi: “Beklenen bir şeydi. Önlemler çok hızlı gevşetildi. Dünya Sağlık Örgütü pandeminin bitişini ilan etmeden Türkiye, önlemleri kaldırarak vaka sayısının artmasına neden oldu. Bu, sonbahara girişte kat be kat artar. Bu dönemde yine maske, mesafe, hijyene çok dikkat etmek gerekiyor”.