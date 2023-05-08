TTB: Hatay’ın içme suyu ihtiyacı artıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen Hatay’ın içme suyu ihtiyacının henüz çözülmediğini duyurdu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin en sert etkilediği yerlerin başında Hatay geliyor.
TTB, depremlerin üzerinden üç ayı aşkın sürenin geçtiğini ifade ederek, bakanlığı uyardı:
“Hatay’da içme suyuna duyulan ihtiyaç her geçen gün artmakta, Sağlık Bakanlığı’ysa bizzat kendi numunelerinden elde ettiği su analiz verilerini 26 gündür paylaşmamaktadır. Şeffaf bir biçimde verilerin paylaşılması ve belirsizliğin giderilmesi çağrımızı yineliyoruz.”