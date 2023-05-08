TTB: Hatay’ın içme suyu ihtiyacı artıyor

Depremin üzerinden üç ayı aşkın süre geçti.



Hatay'da içme suyuna duyulan ihtiyaç her geçen gün artmakta; Sağlık Bakanlığı ise bizzat kendi numunelerinden elde ettiği su analiz verilerini 26 gündür paylaşmamaktadır.



Şeffaf bir biçimde verilerin paylaşılması ve belirsizliğin… https://t.co/L6RNyeJpOT