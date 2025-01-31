Trump'tan BRICS ülkelerine ortak para tehdidi: Tarifelere merhaba, ABD'ye elveda

ABD Başkanı Donald Trump, BRICS üyelerinin BRICS para birimi oluşturması ve doların yerini alacak bir adım atması halinde bu ülkelere ‘yüzde 100 gümrük tarifesi’ uygulanacağını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Fotoğraf: AA

Rusya’nın girişimiyle oluşturulan BRICS’in kurucuları arasında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika yer alıyor. Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) üyelikleriyle genişleyen BRICS’e 2024’te son olarak Endonezya katıldı. Böylece birliğe üye ülke sayısı 10 oldu.

Başkan Trump, BRICS ülkelerinden yeni bir para birimi oluşturmayacaklarına ilişkin söz istedi ve aksi bir durumda bu ülkelere ‘yüzde 100 gümrük tarifesi uygulayacağını’ ve bu ülkelerin ABD’ye ihracat yapamayacaklarını söyledi.

BRICS ülkelerinin ‘dolardan uzaklaşmaya çalıştığını’ ve ‘ABD’nin buna seyirci kalmayacağını’ belirten Trump, bu ülkelerin kendilerine başka bir ‘enayi ulus’ bulabileceklerini belirtti.

BRICS’in uluslararası ticarette veya başka herhangi bir yerde ABD dolarının yerini alamayacağını söyleyen ABD başkanı, ‘Bunu deneyen herhangi bir ülke tarifelere merhaba ve ABD’ye elveda demelidir’ dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Aralık 2024’teki açıklamasında Belarus, Bolivya, Küba, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan’ın da BRICS’e 2025 itibarıyla ‘ortak devlet’ statüsünde katıldığı bildirilmişti.