Trump'tan ABD'lilere: Nihayet ulusumuzu savunan bir başkanınız var

ABD Başkanı Donald Trump, “Nihayet sınırlarımızı ve ulusumuzu savunan bir başkanınız var” dedi.

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Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk 100 gününü Michigan eyaletinde yaptığı konuşmada değerlendirdi.

“100 gün içinde Washington’da neredeyse 100 yılın en köklü değişimini gerçekleştirdik.”

En önemli seçim vaadinin ‘sınırdan düzensiz göçmen geçişlerini engellemek’ olduğunu ve bu sözünü yerine getirdiğini anlatan Trump, “Tüm zamanların en düşük yasadışı sınır geçişi rekorunu kırdık. Bu yasadışı geçişler bizim dönemimizde yüzde 99,99 azaldı. Bu bir rekor” dedi.

ABD başkanı “Başka uluslar için savaşırdık ama kendimiz için savaşmazdık. Nihayet sınırlarımızı ve ulusumuzu savunan bir başkanınız var” diye ekledi.

Amerikan ekonomisinde gümrük vergileriyle Çin’e karşı açığı kapatmaya çalıştıklarını belirten Trump, selefi Joe Biden döneminde birçok iş kolunun Çin’e kaptırıldığını fakat bu istihdam alanlarını yeniden Amerika’ya getireceklerini söyledi:

“Çin yerine Michigan’ı ve Amerika’yı ilk sıraya koyuyorum. Çin’e uyguladığım gümrük vergileriyle dünya tarihindeki en büyük iş hırsızlığına son veriyoruz.”

Trump, enflasyonun ve tahvil faizlerinin ‘işini çok da iyi yapmayan bir Fed çalışanına’ rağmen düştüğünü belirtti.

Trump, Fed başkanı hakkında “Onu eleştirmemeniz gerekiyor, kendi işini yapmasına izin vermelisiniz ama ben faiz oranları konusunda ondan çok daha fazla şey biliyorum” dedi.

ABD başkanı tarifelerin Çin’le iyi geçinmeleri önünde bir engel olmadığına işaret ederek şöyle konuştu:

“Şu anda gümrük vergisi yüzde 145 seviyesinde, yani aslında 0 ile arasında büyük bir fark var ama bence bu iş çözülecek. Bir anlaşma yapmak istiyorlar ve yapacağız ama bu adil bir anlaşma olacak.”



