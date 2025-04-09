Trump'ın atadığı yargıçtan karar: Hükümet AP'yi cezalandıramaz, kısıtlamalar kalkmalı

ABD’de bir federal yargıç, Beyaz Saray’a Associated Press (AP) muhabirlerinin başkanlık etkinliklerine katılma hakkının geri verilmesini emretti. Kararda, hükümetin herhangi bir medya kuruluşunu haber içerikleri nedeniyle cezalandıramayacağı vurgulandı.

Fotoğraf: AA

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelir gelmez çıkardığı bir kararnameyle Meksika Körfezi’nin adını ‘Amerika Körfezi’ diye değiştirmişti. AP’yse bu ismi kullanmayacağını açıklamıştı. Bunun üzerine Beyaz Saray, ajans muhabirlerinin başkanın resmi çalışma odası Oval Ofis’e ve resmi uçağı Air Force One’a alınmayacağını duyurdu.

Fakat Trump’ın ilk başkanlık döneminde atadığı ABD bölge yargıcı Trevor N. McFadden, AP lehine karar verdi. Buna göre Trump yönetimi ‘Amerika Körfezi’ ismini kullanmayı reddeden AP’ye missileme yapamayacak.

McFadden kararında şöyle yazdı: “(ABD Anayasası’nın) Birinci maddesi uyarınca hükümet, ister Oval ofiste ister başka bir yerde olsun, bir gazeteciye açtığı kapıyı sırf farklı görüşlere sahip diye diğer gazetecilere kapatamaz. Anayasa bunu gerektiriyor.”

McFadden, Beyaz Saray’ın AP’ye yönelik ayrımcılığını ‘küstahça’ diye nitelendirdi ve resmi söyleşiler dışında bu tür etkinliklerde ayrımcılığın yasak olduğunu belirtti.

Yargıç yasağın derhal kaldırılmasını emretse de Trump yönetiminin temyize başvurmasına zaman tanımak için kararın uygulanmasını beş gün erteledi.

AP, muhabirinin 12 Şubat’ta Oval Ofis’e alınmamasının ardından Trump yönetimini basın özgürlüğüne ilişkin temel ilkeleri çiğnemekle suçlamıştı.

Trump ise ajansın ‘Amerika Körfezi’ adını kullanmama kararını ‘saçma’ diye nitelemiş ve şöyle eklemişti: “Bize iyilik yapmıyorlar ve sanırım ben de onlara iyilik yapmayacağım. Hayat böyle. AP, Amerika Körfezi adını kullanana kadar Oval Ofis’e alınmayacak.”

ABD merkezli kar amacı gütmeyen haber ajansı AP, 1846’dan beri faaliyette ve dünya genelinde milyonlarca kişiye haber ulaştırıyor.