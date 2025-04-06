Trump yönetimi Ukraynalılara yanlışlıkla 'ülkeyi derhal terk edin' mesajı gönderdi

ABD’de Başkan Donald Trump yönetimi yanlışlıkla, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ülkeye iltica eden bazı Ukraynalı göçmenlere ülkeyi acilen terk etmelerini talep eden bir mesaj gönderdi.

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ABD İç Güvenlik Bakanlığı, önceki günlerde ülkede yaşayan bazı Ukraynalılara ‘acil’ koduyla mesaj attı.

Mesajda ülkelerindeki savaş nedeniyle sağlanan ‘geçici yasal statülerinin’ iptal edildiği belirtildi ve yedi gün içinde ABD’yi ‘derhal’ terk etmeleri istendi.

Söz konusu mesaj Ukraynalı göçmenler arasında korku ve paniğe neden olurken, bakanlık mesajın ‘yanlışlıkla’ gönderildiğini açıkladı.

İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia MacLaughlin, duruma ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Bazı Ukraynalılara gönderilen mesaj yanlışlıkla gönderilmiştir. Söz konusu şartlı ikamet statüleri iptal edilmemiştir. Şu an için her hangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.”

Eski Başkan Joe Biden yönetimi Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Şubat 2022’den sonra ‘Ukrayna için birlik programı’ başlatmıştı.

ABD’ye kabul edilen Ukraynalı göçmenlere sağlanan geçici yasal statü Ekim 2026’da sona erecek.