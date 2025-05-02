Trump, 'taraflı' oldukları iddiasıyla iki kamu medyasının fonunu durdurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ‘taraflı’ oldukları gerekçesiyle, basın kuruluşları Ulusal Kamu Radyosu (NPR) ve Kamu Yayın Servisi’ne (PBS) federal fon kesintisi yapılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Fotoğraf: AA

Beyaz Saray açıklamasında NPR ve PBS’nin, Kamu Yayıncılığı Kurumu’ndan (CPB) her yıl milyonlarca dolar aldığını ve ‘taraflı’ olduklarını savundu, bu kuruluşlara sağlanan federal fonların, yasaların izin verdiği azami ölçüde durdurulduğunu bildirdi.

PBS CEO’su Paula Kerger, geçen ayki açıklamasında Trump’ın medyayı hedef alan fon kesintilerinin PBS’in ABD halkına sağladığı temel hizmetleri ‘sekteye uğratacağını’ söylemişti.