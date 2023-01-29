Trump seçim kampanyasına başladı: ‘Derin devlet’, medya, sol siyaset ve kendi partisindekilerle ‘mücadele’ sözü verdi

2024 seçimlerinde yeniden aday olacağını duyuran eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanı Donald Trump, New Hampshire ve Güney Carolina eyaletlerinde kampanyaya başladı.

Fotoğraf: Trump War Room

Trump 2022 Kasım’da aday olacağını açıklamıştı. Kampanya merkezini de Florida Palm Beach’de kurmuştu. Eski başkan, Cumhuriyetçi Parti’de başkan adaylığını açıklayan ilk isim.

New Hampshire ve South Carolina eyaletleri adayın belirlenmesinde etkisi büyük. Bu iki eyalette de seçimler erken başlıyor. Trump da bu nedenle seçim çalışmalarında ilk olarak bu eyaletleri seçti.

Mevcut başkan Joe Biden’ın politikalarını eleştiren Trump, konuşmasında ‘derin devletle mücadele etmeyi amaçladıklarını’ söyledi.

Trump seçilmesi durumunda FBI gibi kritik kurumlardaki kamu çalışanlarını da işten çıkarmayı ve ‘devleti yeniden dizayn etmeyi’ planlıyor.

Eski başkan aynı zamanda Washington’da ‘bataklık’ olarak adlandırdığı düzen, sol siyaset ve medyaya karşı çıkacağı söylemlerini yineledi.

Trump, Cumhuriyetçi Parti’de ‘sadık olmadığı’ iddia edilen siyasetçiler için kullanılan ‘RINO’larla (Sözde Cumhuriyetçi) da ‘mücadele edeceğini’ söyledi.