Trump, perşembe günü tutuklanacağını söyledi

Eski ABD başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla yargılandığı dava kapsamında 24 Ağustos’ta Atlanta’da mahkemeye çıkacağını ve ‘radikol solcu’ olarak nitelendirdiği başsavcısı Fani Willis tarafından tutuklanacağını söyledi.

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Trump, kendisine ait Truth Social isimli sosyal medya platformunda, hakkında açılan davalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eski ABD başkanı, ‘Georgia eyaletinde 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale ettiği’ iddiasıyla açılan davaya ilişkin mahkemeye ifade vermek üzere 24 Ağustos’ta Atlanta kentine gideceğini duyurdu.

Fulton Bölge Savcısı Fani Willis’i, ‘radikal sol bölge savcısı’ sözleriyle niteleyen Trump, Atlanta’da “Amerikan tarihinin en büyük cinayet ve şiddet suçlarının işlendiğini” belirterek, Willis’in bu davalara bakmak yerine kendisini ifade vermeye çağırmasını eleştirdi.

Bunun bir cadı avı olduğunu öne süren Trump, Willis’in bunun için para da topladığını ve yargı sürecinin ABD Başkanı Joe Biden ile Adalet Bakanlığı’nın koordinasyonunda yapıldığını iddia etti.

Trump’ın Georgia eyaletinde 2020 seçimi sonucuna müdahale etmekle suçlandığı davada kefalet bedeli ve şartları da açıklandı.

Davada Trump için kefalet bedeli 200 bin dolar olarak belirlendi.

Trump ve 18 diğer sanığın, eyaletin başkenti Atlanta’daki bir mahkemeye teslim olmak için Cuma günü öğlene kadar süreleri var.

Kefalet dosyasında, Trump’ın tanıkları tehdit etmediği veya korkutmadığı sürece duruşmaya kadar serbest kalabileceği belirtiliyor.

Dava hakkında

Georgia’nın Atlanta kentinde, ‘eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi’ iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump’a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame, 14 Ağustos’ta kamuoyuna açıklanmıştı.

98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump’a aralarında ‘bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik’, ‘yalan beyanda bulunmak için komplo kurma’ ve ‘eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme’ başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.

Trump’ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ve John Eastman ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows’un da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.