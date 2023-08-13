Trump aleyhinde dördüncü iddianamenin yakında sunulması bekleniyor

ABD’de en az iki kişinin Georgia eyaletinde salı günü mahkemede tanıklık etmeye çağrılması, eski başkan Donald Trump aleyhindeki dördüncü iddianamenin yakında sunulması ihtimalini güçlendirdi.

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CNN’e konuşan eski Georgia Vali Yardımcısı Geoff Duncan, salı günü Fulton bölgesindeki bir mahkemede tanıklık etmeye çağrıldığını söyledi.

Duncan, “Gerçekleri anlatmak için üzerime düşeni yapmak üzere kesinlikle orada olacağım” dedi.

Bağımsız gazeteci George Chidi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Fulton bölge savcısı Fani Willis’in ofisinin kendisini arayarak salı günü büyük jüri önünde tanıklık etmesini istediğini belirtti.

Böylece savcılığın, eyaletteki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunma girişimi iddiasıyla Trump aleyhinde hazırladığı belirtilen iddianameyi yakında sunacağı yönündeki beklentiler arttı.

Washington Post gazetesi 2021’de Trump’ın Georgia eyalet sekreteri Brad Raffensperger ile yaptığı telefon görüşmesini yayımlamıştı.

Kayıtta seçimlerde hile yapıldığını ve kritik eyaletlerden Georgia’daki seçimleri kendisinin kazandığını savunan Trump’ın, “Tek istediğim şey bu: Elde ettiğimizden bir fazlası olan 11 bin 780 oyu bulmak istiyorum, çünkü eyaleti biz kazandık” sözleri dikkati çekmişti.

Resmi seçim sonuçlarına göre, Demokrat rakibi Joe Biden’ın 11 bin 779 oy farkıyla kazandığı Georgia eyaletinde hile yapıldığını ileri süren Trump, bazı bölgelerde oy sayım makinelerinin illegal şekilde ortadan kaldırıldığını ve seçim sonuçlarının kendi lehinde tescil edilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Yakın zamanda Fulton Bölge Mahkemesi civarında güvenlik önlemleri artırılmış, bazı yollar araç trafiğine kapatılmıştı.