Hakim karşısına çıkan Trump, hakkındaki suçlamaları reddetti

Eski ABD başkanı Donald Trump, Washington DC’deki bir federal mahkemede, ‘6 Ocak Kongre baskını’ soruşturmaları kapsamında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi.

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Trump, geniş güvenlik önlemleri altında geldiği başkent Washington DC’de, 6 Ocak 2021’de saldırıların olduğu Kongre binasının hemen yakınındaki Elijah Barrett Prettyman adliye binasında hakim karşısına çıktı.

Yerel saatle 15.30 civarında adliyeye gelen Trump’ın gözaltı uygulaması gereği içeride önce parmak izi alındı. Ardından hakim karşısına çıkan Trump kendisine yöneltilen dört suçlamayı da reddetti.

Salonda, Trump hakkında yürütülen soruşturmalara özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith de hazır bulundu.

Davayı izlemek için mahkeme salonuna çok az sayıda gazeteci alındı, kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu ve bilgisayar gibi ses kayıt cihazlarına izin verilmedi.