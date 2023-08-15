Mahkemeden Trump’a yeni suçlamalar

Eski ABD başkanı Donald Trump’a, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu iddiasıyla hazırlanan iddianamede aralarında ‘yalan beyanda bulunmak için komplo kurma’ gibi iddiaların yer aldığı yeni suçlamalar yöneltildi.

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Georgia’nın Atlanta kentinde Trump’ın ‘eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi’ iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından eski Başkan’a yeni suçlamalar yöneltilen iddianame kamuya açıklandı.

98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump’a aralarında ‘bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik’, ‘yalan beyanda bulunmak için komplo kurma’ ve ‘eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme’ gibi iddiaların da yer aldığı 13 suçlama yöneltildi.

Trump’ın yanı sıra iddianamede aralarında avukatları, kampanya ekibinden isimler ve eski Beyaz Saray yetkilisi Mark Meadows’ın da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltildi.

İddianamede şu ifadelere yer verildi: “Trump, 3 Kasım 2020’de yapılan ABD başkanlık seçimini kaybetti. Kaybettiği eyaletlerden biri de Georgia’ydı. Trump ve bu iddianamede suçlama yöneltilen diğer sanıklar, Trump’ın kaybettiğini kabul etmeyi reddettiler ve seçimin sonucunu yasa dışı bir şekilde Trump lehine değiştirmek için bilerek ve isteyerek bir komploya katıldılar. Bu komplo, Georgia’nın Fulton ve başka bölgelerinde ve diğer eyaletlerde iki veya daha fazla tehdit ve şantaj yoluyla menfaat elde etme faaliyeti gerçekleştirmeye yönelik ortak bir plan ve amaç içeriyordu.”

Trump’ın ekibinden tepki

Büyük jürinin iddianameyle ilgili hazırlığına ilişkin basına haberlerin düşmeye başlamasının ardından Trump’ın kampanya ekibi, Fulton Bölge Savcısı Fani Willis’i hedef alan bir açıklama yayımladı.

Willis’in ‘kudurmuş bir partizan’ olarak nitelendirildiği açıklamada, “Tüm bu yozlaşmış Demokrat girişimleri başarısız olacak” denildi.

Reuters’ın dolaşıma soktuğu belge

Reuters haber ajansı, dün gün içinde Fulton bölge mahkemesinin internet sitesinde yayımlandığını ve daha sonra ‘bir açıklama yapılmadan’ kaldırıldığını iddia ettiği iki sayfalık bir belgeyi dolaşıma sokmuştu.

Sosyal medyada hayli paylaşılan 14 Ağustos 2023 tarihli belgede Trump’a yönelik suçlamalar yer alıyordu.

Trump’ın hukuk ekibi, böyle bir hadise yaşanmasının soruşturmadaki kusurları yansıttığını belirterek, Fulton Bölge Savcısı Fani Willis’in ofisini suçlamıştı. Trump’ın avukatları, “Fulton Bölge Savcılığının ofisi, büyük jüri sürecinin bütünlüğüne saygı duymadıklarını bir kez daha göstermiştir” açıklamasını yapmıştı.