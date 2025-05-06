Trump, Ortadoğu turu öncesi 'çok önemli ve olumlu' bir duyuru yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu turuna çıkmadan önce bölgeyle ilgili ‘çok önemli ve olumlu’ bir duyuru yapacağını söyledi.

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Trump, 13-16 Mayıs’ta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) kapsayan Ortadoğu turuna çıkacak.

ABD başkanı, Kanada Başbakanı Mark Carney’yle Oval Ofis’teki görüşmesinde hafta başında çıkacağı Ortadoğu turuyla ilgili şunları söyledi:

“Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’a gideceğiz, ondan önce çok ama çok büyük bir duyuru yapacağız, ne olduğunu söylemeyeceğim ama çok olumlu olacak. Gerçekten çok olumlu bir duyuru. Çok önemli bir konuda uzun yıllardır yapılan en önemli duyurulardan biri olacak.”

Trump açıklamanın perşembe, cuma ya da pazartesi yapılacağını belirtti ancak ısrarlı sorulara karşın detay vermedi.