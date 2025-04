CNN muhabiri: Trump gelecek ay Türkiye'yi ziyaret edebilir

ABD Başkanı Donald Trump’ın gelecek ay Ortadoğu turu sırasında Türkiye’yi de ziyaret edebileceği belirtildi.

Trump’ın mayısta Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitmesi bekleniyor.

CNN’in ulusal güvenlik haberleri muhabiri Alex Marquardt, X hesabından Trump’ın turuna dördüncü durak olarak Türkiye’yi de eklemeyi düşündüğü bilgisini aldığını söyledi.

Trump, pazartesi günü Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yla görüşmesi sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan övgüyle bahsetmiş, Netanyahu’ya da Türkiye’yle sorunlarını İsrail’in ‘makul olması’ şartıyla çözebileceğini söylemişti.

