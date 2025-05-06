'Kanada satılık değil' diyen başbakana Trump'tan cevap: Bunu zaman gösterecek

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney’nin “Kanada satılık değil, asla da satılık olmayacaktır” sözlerine, “Bunu zaman gösterecek. Asla, asla deme” diye yanıt verdi.

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Trump Beyaz Saray’da ağırladığı Kanada Başbakanı Carney’yle Oval Ofis’te soruları yanıtlarken zaman zaman tansiyonun yükseldiği görüldü.

ABD ile Kanada arasında çok iyi bir ilişki olduğunu ve yeni Başbakan Carney’nin önemli bir seçim başarısı kazandığını söyleyen Trump, iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerinin önemine vurgu yaptı.

Daha önceki ‘Kanada, ABD’nin 51’inci eyaleti olmalı’ şeklindeki açıklaması sorulan Trump, şöyle yanıt verdi:

“Hala Kanada’nın 51’inci eyaletimiz olması gerektiğine inanıyorum ancak bu iki kişilik bir tango, değil mi? Bence bu durumun Kanada vatandaşları için muazzam faydaları olurdu; düşük vergiler, ücretsiz ordu… Bence bu gerçekten harika bir evlilik olurdu.”

Soru-cevap bölümünün en ilginç anlarından birinde Carney’nin, “Kanada satılık değil, asla da satılık olmayacaktır” demesi üzerine Trump, şu yorumu yaptı:

“Bunu zaman gösterecek. Asla, asla deme. Yapılması mümkün olmayan pek çok şey yaşadım ve sonunda yapılabilir hale geldiler. Eğer herkesin yararına olacaksa… Kanada bizi seviyor, biz de Kanada’yı seviyoruz, bence önemli olan şey budur. Ama zaman içinde neler olacağını göreceğiz.”

Kanada’ya gümrük anlaşması konusunda görüşeceklerini ve makul bir yol bulmaya çalışacaklarını söyleyen Trump, Kanada’dan gelen araba, çelik ve alüminyuma ihtiyaçlarının olmadığını savundu.

Trump, Kanada’yı yıllık 200 milyar dolar düzeyinde sübvanse ettiklerini ve askeri anlamda ücretsiz koruduklarına dikkat çekti.

“Kanada’yla dost olacağız, her ne olursa olsun Kanada ile dost olacağız. Kanada benim için çok özel bir yer” diyen ABD başkanı, Kanada’nın savunma harcamalarını artırma yönündeki kararını da memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.