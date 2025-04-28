Trump'ın Kanada inadı: Güçlü ve bilge adamı seçin

ABD Başkanı Donald Trump kendisini övdü, Kanadalılara seslendi: “…Güce ve bilgeliğe sahip olan adamı seçin.”

Fotoğraf: @realdonaldtrump / Instagram

Trump göreve geldiğinden bu yana Kanada’nın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini savunuyor.

Kanada yönetimiyse, ülkenin ABD’ye katılmasının ‘en ufak bir ihtimali olmadığını’ belirtiyor. Ancak ABD başkanı vazgeçmiyor.

Kanada, federal seçimler için bugün sandık başında. Ülkede yapılan son anketlere göre Mark Carney’nin Liberal Parti’si seçimi birkaç puanla Pierre Poilievre’nin Muhafazakar Parti’sinin önünde tamamlaması bekleniyor.

Trump, Kanadalılar sandık başındayken 51’inci eyalet çağrısını yineledi:

Trump’ın Truth Social’dan açıklaması şöyle:

“Eğer Kanada Amerika Birleşik Devletleri’nin el üstünde tutulan 51’inci eyaleti olursa vergilerinizi yarı yarıya azaltacak, askeri gücünüzü ücretsiz bir şekilde dünyanın en yüksek seviyesine çıkaracak, sıfır tarife ya da vergiyle otomotiv, çelik, alüminyum, kereste, enerji ve tüm diğer sektörlerinizi dört katı büyütecek güç ve bilgeliğe sahip olan adamı seçin.

Artık yıllar önce yapay bir şekilde çizilmiş hat yok. Bu güzel toprakların ne hale geleceğini görün. Hiçbir sınır olmadan serbest erişim… Hiçbir negatif olmadan tüm pozitifler… Böyle olması gerekiyordu. Amerika, geçmişte yaptığımız gibi yüz binlerce dolar ile artık Kanada’yı mali olarak destekleyemez. Kanada eyalet olmadığı sürece bunun bir anlamı yok.”

Vergi restleşmesi

Trump’ın imzasıyla Çin, Kanada ve Meksika’ya ek gümrük vergileri 4 Mart’ta yürürlüğe girdi. ABD Çin’den toplam yüzde 20, Kanada ve Meksika’dansa yüzde 25 ek gümrük vergisi alıyor.

Kanada’ysa ABD’nin bu adımına aynı oranda gümrük vergileriyle karşılık vereceğini duyurdu.

ABD yapımı içkiler de Kanada’nın birçok eyaletinde raflardan indirildi, ülkenin en kalabalık eyaleti Ontario’nun başbakanı da, ABD eyaletlerine sağlanan elektrikten yüzde 25 ek ücret alacaklarını açıkladı.

Trump, elektrik zammına karşılık Kanada’dan çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisini yüzde 50’ye çıkardı.

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