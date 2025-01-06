Kanada Başbakanı Trudeau, partisinden ve başbakanlıktan istifa edeceğini açıkladı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kendi partisi Liberal Parti yeni liderini seçtikten sonra başbakanlıktan istifa edeceğini açıkladı.

Justin Trudeau. Fotoğraf: AA

Parti içinde artan memnuniyetsizlik ve düşük kamuoyu desteği nedeniyle Trudeau’nun 8 Ocak’tan önce istifasını açıklayacağı söyleniyordu.

Bu akşam basın toplantısı düzenleyen Trudeau “Partinin bir sonraki lideri ülke çapında rekabetçi bir süreçle seçildikten sonra başbakan olarak parti liderliğinden istifa etme niyetindeyim” dedi.

Trudeau ayrıca, “Parti içi mücadeleler sırasında en iyi seçenek olamayacağımı açıkça gördüm” dedi.

53 yaşındaki siyasetçi, Liberal Parti yeni liderini seçene kadar başbakan olarak kalacak.

CNBC-e’nin haberine göre 2015’te göreve gelen ve iki kez yeniden seçilen Trudeau’nun seçmenler arasındaki popülaritesi yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland’in istifası ardından yüzde 19’a kadar geriledi.

Ekim 2024’te gensoru kabul edilmemişti

Ekim 2024’te Kanada’da muhalefetteki Muhafazakar Parti (CPC) Trudeau hükümeti aleyhine gensoru önergesi sunmuştu.

Parlamentonun 338 sandalyeli alt kanadında oylanan önerge, 121’e karşı 207 oyla reddedilmişti.

Ardından iktidardaki Liberal Parti’den 24 milletvekili, Trudeau’ya istifa çağrısı yapmıştı.

Trudeau o dönem parti üyerleriyle ‘geleceğe dair’ görüşmüş ve bir sonraki seçimlerde dördüncü kez başbakanlık için yarışacağını duyurmuştu.

Göç ve fiyatlardaki yükseliş

2015’te Trudeau, kadın haklarına destek ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi sözlerle Liberalleri iktidara taşımıştı.

Fakat birçok Batılı lider gibi iktidarında Covid-19 salgınının etkileriyle başa çıkmaya çalıştı. Sıkıntılı göç politikası yüz binlerce insanın ülkesine gelmesine yol açtı ve bu durum halihazırda sıkıntılı konut piyasasını daha da zora soktu.