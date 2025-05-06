Trump: Husiler artık savaşmak istemiyor, bombalamayı durduracağız

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen’deki Husilerin artık savaşmak istemediklerini kendilerine ilettiğini belirterek “Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız” dedi.

Fotoğraf: Beyaz Saray

Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney’yi Beyaz Saray’da ağırladığı görüşmede Yemen’le ilgili şöyle konuştu:

“Husiler artık savaşmak istemediklerini açıkladılar. Biz de buna saygı duyacağız ve onları bombalamayı durduracağız. Teslim oldular, artık gemileri havaya uçurmayacaklarını söylüyorlar.”

Trump, Husilerle nasıl bir etkileşim olduğuna dair soruya “Lütfen artık bizi bombalamayın ve biz de gemilerinize saldırmayacağız dediler” diye cevap verdi.

Söz konusu bilginin kendisine ‘çok güvenilir bir kaynaktan geldiğini’ söyleyen ABD başkanı, bu kaynağın kim veya hangi kurum olduğuna ilişkin detaya girmedi.

İsrail ve ABD’nin saldırısı

Dün ABD ve İsrail artarda Yemen’deki Hudeyde kentine, kentin limanına, başkent Sana’daki havalimanına ve bir çimento fabrikasına hava saldırıları düzenlemişti.

Husilerin açıklamasına göre saldırılarda en az dokuz kişi öldü, 100’ün üzerinde kişi yaralandı.

İsrail Ordusu (IDF) Sana’daki havalimanının tamamen hizmet dışı kaldığını öne sürmüştü.

Husiler’in eylemleri

Husiler, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına karşı 31 Ekim 2023’ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırıyor.

ABD güçleri süreçte birçok kez Yemen’den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurmuştu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz’deki seferlerini durdurmuştu.