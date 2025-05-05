Trump 'müsamahasız': 62 yıl önce kapatılan Alcatraz hapishanesini yeniden açacak

ABD Başkanı Donald Trump, California eyaletinin San Francisco kentindeki Alcatraz hapishanesinin yeniden açılması için Federal Cezaevleri Bürosu’na talimat verdi.

Fotoğraf: IRNA

Trump, Truth Social sosyal medya hesabındaki açıklamasında ABD’nin uzun zamandır ‘şiddet yanlısı azılı suçlularla’ uğraştığını söyledi.

“Geçmişte daha ciddi bir ulusken, en tehlikeli suçluları hapsetmekten çekinmezdik. Bu suçlulara daha fazla müsamaha göstermeyeceğiz” diyen ABD başkanı, Alcatraz’ın onarılıp genişletilmesi ve yeniden açılması için talimat verdi.

San Francisco’nun en ünlü simgelerinden Alcatraz Adası’ndaki hapishane filmlere konu olmuştu.

Ada, halka açık turistik alan olarak kullanılmaya başlandığı 1973’ten beri her yıl 1,5 milyon turisti ağırlıyor.

Kaçışın çok zor olduğu ve koşulları nedeniyle adeta bir esir kampına benzetilen hapishane, 1963’te kapatılmıştı.