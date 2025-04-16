Trump kömürle çalışan 66 enerji santralini 'rahatlattı'

ABD Başkanı Donald Trump, kömürle çalışan en az 66 enerji santralini iki yıllığına hava kirliliği kurallarından muaf tuttu.

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ABD Çevre Ajansı (EPA), Trump yönetiminin 47 enerji şirketine getirdiği muafiyetleri gösteren bir liste paylaştı.

Buna göre kömürle çalışan en az 66 enerji santrali işleten 47 şirket, cıva, arsenik ve benzen gibi kimyasalların emisyonlarını azaltmayı şart koşan yasadan iki yıllığına muaf olacak.

EPA, ‘kömür yakıtlı elektrik üretimini, şebekelerin güvenilir olmasını, elektriğin uygun fiyatla sağlanmasını ve enerji güvenliğini destekleyeceği’ni belirtti.

Çevre kuruluşları, Trump’ın muafiyet kararına tepkili.

ABD merkezli kar amacı gütmeyen kuruluş Biyolojik Çeşitlilik Merkezi avukatı Maya Golden-Krasner, muafiyetin, solunan havanın korunması için kabul edilen federal yasaların ‘kalbinde delik açtığını’ söyledi.

Trump, ilk görev gününde selefi Joe Biden döneminde ABD’nin yeniden taraf olduğu Paris İklim Anlaşması’ndan çekilmiş, ayrıca kömür üretimini artırmak için başkanlık kararnamesi imzalamıştı.