Trump, iklim dostu projelere ayrılan 3 milyar dolarlık fonu iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, iklim dostu projelere ayrılan yaklaşık 3 milyar dolarlık hibe programını iptal etti.

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ABD Tarım Bakanlığı, eski başkan Joe Biden döneminde başlatılan iklim dostu bir programın iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, yaklaşık 3 milyar dolarlık projenin ‘çok masraflı olduğu ve bu fonların yarısından daha azının çiftçilere gittiği’ ileri sürüldü.

Tarım Bakanı Brooke Rollins de Biden yönetiminin bu programı çiftçiler için değil ‘yeşil yeni aldatmacayı’ desteklemek için oluşturduğunu söyledi.

Kaldırılan programda, erozyonu önleyen bitkilerin ekimi ve tarımın çevresel etkilerini en aza indirmek için bitki besinlerini yönetmek gibi projeler destekleniyordu.

Biden yönetimi, bu programın 60 binden fazla çiftçiye ulaşacağını ve 60 milyon metrik tondan fazla emisyonu azaltacağını iddia etmişti.

Trump, ilk görev gününde Biden döneminde ABD’nin yeniden taraf olduğu Paris İklim Anlaşması’ndan çekildiğini açıklamıştı.

ABD başkanı ayrıca kömür üretimini artırmak için de başkanlık kararnamesine imza atmıştı.