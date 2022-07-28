Trump, kaybettiği seçimde ‘Hile yok’ diyen CNN’e dava açacak

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, 2020 başkanlık seçiminde hile yapıldığı iddiasını reddeden CNN’nin de aralarında bulunduğu bazı medya kuruluşlarına dava açmayı planladığını dile getirdi.

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Trump, avukatı aracılıyla yayımladığı yazılı açıklamada, kendisine karşı ‘tekrarlanan iftira niteliğinde’ beyanlarda bulunmakla suçladığı CNN’e dava açma niyetini bildirdi.

Trump, “2020 seçimi boyunca beni karalayan ve halkı dolandıran diğer medya kuruluşlarına karşı da dava açacağım. Gerçekler ve ülkemizin geleceği için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim” dedi.

‘Yayınlar geri çekilsin’

Açıklamada ayrıca CNN CEO’su Chris Licht’e 282 sayfadan oluşan 21 Temmuz tarihli bir mektup gönderilerek ‘yanlış ve karalayıcı’ olduğu iddia edilen yayınların geri çekilmesinin talep edildiği aktarıldı.

Trump, uzun süredir 2020’deki başkanlık seçiminde hile yapıldığı iddialarını dile getiriyordu. CNN, bu iddiaların asılsız ve yalan olduğuna ilişkin haberler yayımlamıştı.

Kavga uzun süredir devam ediyor

Çeşitli haber kuruluşları, Trump’ın 2020 seçimiyle ilgili iddialarını ‘temelsiz’ veya ‘yalan’ olarak nitelendirse de Trump’ın başkanlık koltuğunda oturduğu dönemde ‘yalancı’ olarak tanımladığı CNN’le arasındaki kavga uzun süredir devam ediyor.

Joe Biden’a karşı kaybettiği seçime ilişkin Trump ‘hile’ yapıldığı iddiasıyla çok sayıda dava açmış ama bunları kaybetmişti.