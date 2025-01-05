Trump, İtalya Başbakanı Meloni’yi malikanesinde ağırladı

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde ağırladı.

Fotoğraf: @JenniferJJacobs / X

Meloni, ABD Başkanı Joe Biden’ın 9-12 Ocak arasındaki Roma seyahati öncesi, Trump’ı ziyaret etti.

İtalya Başbakanı’nı Mar-a-Lago malikanesinde ağırlayan Trump, burada gazetecilere açıklamasında şöyle dedi:

“Bugün harika bir kadınla birlikteyim. Kendisi Avrupa’yı ve diğer her yeri kasıp kavuruyor.”

Fotoğraf: @america / X

Birlikte belgesel gösterimine katılan ikili ardından akşam yemeği yedi.

Trump, başkanlık yarışını kazanmasının ardından Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı da malikanesinde ağırlamıştı.