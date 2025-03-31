Trump 'görüyor': Zelenski büyük sorun çıkarma peşindeymiş

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin nadir toprak elementleri anlaşmasından geri adım atıp yeniden müzakere etmeye çalıştığını öne sürdü ve ekledi: “Soruna neden olur.”

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Florida’dan Washington’a dönerken uçakta gazetecilere konuşan Trump, Zelenski’nin ‘nadir toprak elementleri anlaşmasından geri atmaya çalıştığını ve bundan memnun olmadığını’ söyledi:

‘Soruna neden olur’

“Zelenski’nin nadir toprak elementleri anlaşmasından geri adım atmaya çalıştığını görüyorum. Bunu yaparsa soruna neden olur. Büyük, çok büyük sorunlar.

Bu konuda bir anlaşma yaptık, şimdi ‘Anlaşmayı yeniden müzakere etmek istiyorum’ diyor. NATO üyesi olmak istiyor. Hiçbir zaman NATO üyesi olmayacaktı.

Dolayısıyla eğer anlaşmayı yeniden müzakere etmek istiyorsa, bu büyük bir sorun demektir.”

‘Putin’in sözünden döneceğini sanmıyorum’

Rusya’yla, Ukrayna liderleri arasında ‘büyük bir nefret’ olduğunu gördüğünü söyleyen Trump ‘her iki isimle de şu ana dek iyi bir ilerleme kaydettiklerini’ öne sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ‘ilişkisinin iyi olduğunu’ anlatan Trump şöyle devam etti: “(Putin’in) Sözünden döneceğini sanmıyorum. Onu uzun zamandır tanıyorum. Son bir iki gündür Zelenski’yle ilgili söylediği bazı şeyler beni hayal kırıklığına uğrattı. Sevse de sevmese de onunla bir anlaşma yapması gerekiyordu. Bu yüzden bu sözlerinden memnun değildim. Ancak yine de iyi olacağını düşünüyorum.”

‘Bence bir anlaşma yapmak istiyor’

ABD başkanı “Putin’in ateşkesi kabul etmesi için bir son tarih var mı?” sorusunaysa “Bu psikolojik bir son tarih. Eğer bizi oyaladıklarını düşünürsem bundan memnun olmam ama şu anda öyle olduklarını sanmıyorum. Bence bir anlaşma yapmak istiyor” diye yanıt verdi.