Trump, Facebook, Twitter ve Google’ı mahkemeye veriyor

Eski ABD başkanı Donald Trump, 6 Ocak’taki ‘kongre baskını’ndan sonra ‘kendisine sansür uyguladığı’ iddiasıyla Facebook ve Twitter ile Youtube’un sahibi Google’a dava açacağını duyurdu.

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New Jersey’deki golf kulübünde söz konusu davayla ilgili açıklamalarda bulunan Trump, “Bu sabah, özgürlüğümüz ve ifade özgürlüğümüz için çok önemli bir gelişmeyi duyurmak üzere karşınızdayım. Amerika Politika Enstitüsü’yle Facebook, Google ve Twitter gibi büyük teknoloji devlerinin yanı sıra CEO’larına karşı davacı olarak büyük bir toplu dava açıyorum” dedi.

ABD merkezli sosyal paylaşım platformları Twitter ve Facebook, 6 Ocak’ta düzenlenen ve beş kişinin ölümüyle sonuçlanan Kongre baskınından sonra Trump’ın hesaplarını önce geçici, daha sonra da sürekli olarak kapatmıştı.

Twitter’ın finans müdürü Ned Segal, Trump’ın tekrar başkanlık koltuğuna oturması durumunda bile hesabına konan yasağın devam edeceğini söylemişti.