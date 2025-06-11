Trump: Biz olmasaydık hepiniz Almanca konuşuyordunuz, biraz da Japonca

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ordusunun kuruluşunun 250’inci yıl dönümünü kutlayacaklarını belirterek 2’nci Dünya Savaşı’yla ilgili konuştu: “Biz olmasaydık, şu anda hepiniz Almanca konuşuyor olurdunuz, belki biraz da Japonca da karışırdı.”

Fotoğraf: Beyaz Saray

Trump, Kuzey Carolina’daki Fort Bragg Üssü’ndeki törende Los Angeles’taki olayları ve gündemi değerlendirdi.

79 yaşındaki siyasetçi, Los Angeles’taki olayların kabul edilemez olduğunu ve eyalet yönetiminin ‘yetersiz’ kalması nedeniyle kendisinin düzeni sağlamak için harekete geçtiğini öne sürdü. Trump şöyle konuştu:

“Bunlar diğer ülkelerin bayraklarını gururla taşıyorlar, fakat Amerikan bayrağını taşımıyorlar. Onu sadece yakıyorlar. Amerikan bayrağını yakanlar bir yıl hapis cezasına çarptırılmalı.

Kaliforniya’da tanık olduğumuz şey, ülkemize yönelik yabancı bir işgali sürdürmek amacıyla yabancı bayraklar taşıyan isyancıların barışa, kamu düzenine ve ulusal egemenliğe saldırısıdır. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz.”

Amerikan ordusunun kuruluşunun 250’inci yıl dönümünü 14 Haziran’da Washington’daki büyük bir geçit töreniyle kutlayacaklarını hatırlatan ABD başkanı, bundan sonra bu kutlamalara devam edeceklerini duyurdu.

Trump ayrıca 2’nci Dünya Savaşı’na ABD olarak girdikten sonra savaşı Almanya ve Japonya karşısında kazandıklarını öne sürerek şöyle dedi: “Savaşı kazanan bizdik. Biz olmasaydık, şu anda hepiniz Almanca konuşuyor olurdunuz, belki biraz da Japonca da karışırdı. Ama savaşı biz kazandık.”