Trump 'soykırım' değil 'Büyük Felaket' dedi

ABD Başkanı Donald Trump, ‘Ermeni soykırımı’nın 110’uncu yıldönümünü anarken Ermenice’de ‘Büyük Felaket’ anlamına gelen ‘Meds Yeghern’ ifadesini kullandı.

Fotoğraf: Beyaz Saray

Beyaz Saray’dan yayınlanan anma metninde Trump, selefi ABD Joe Biden’ın aksine ‘soykırım’ demedi.

Metin özetle şöyle:

* Bugün Meds Yeghern’i ve 20’nci yüzyılın en kötü felaketlerinden birinde acı çekmiş o harika ruhları anıyoruz. 1915’ten başlayarak Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında bir buçuk milyon Ermeni sürgün edildi ve ölüme götürüldü. Bu Anma Günü’nde, Amerika’daki ve dünyanın dört bir yanındaki Büyük Ermeni Cemaati’ne, kaybedilen pek çok canın yasını tutmak üzere bir kez daha eşlik ediyoruz.

* Her yılın 24 Nisan’ında Amerikan ve Ermeni halkları arasındaki güçlü ve kalıcı bağlar üzerine düşünüyoruz. Ermeni Mültecilere önemli insani destek sağlayan ve 1915’te kurulmuş çığır açıcı bir girişim olan Amerikan Ermeni ve Suriyeli Mültecilere Yardım Komitesi’yle gurur duyuyoruz. Evlerinden sürülen Ermenilere yardım etmek için katkı sağlayan ya da gönüllü olan binlerce Amerikalıya minnettarız.

* Bu günde, Ermeni halkının trajediler karşısındaki gücüne ve direncine tanıklık ediyoruz. Aralarında madalyalı askerler, tanınmış mimarlar, ünlü şovmenler ve başarılı iş insanlarının da bulunduğu çok sayıda Ermeni, zengin kültürlerini kıyılarımıza taşıdığı ve ülkemize çok şey kattığı için şanslıyız.