‘TRT’de seçim sonuçları manipülasyonu’na karşı uyarı

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşçı, seçim günü TRT’de verilerde manipülasyon yapılabileceği yönündeki iddiaları hatırlatarak uyardı.

Fotoğraf: TRT

TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı’ya seslenen Taşçı, şunları kaydetti:

*Seçim günü TRT ekranlarına ‘kozmik odalarda’ oluşturulmuş ‘paralel verilerin’ yansıtılarak, sonuçların manipüle edileceği iddialarına ilişkin sayın Zahid Sobacı’ya yasal sorumluluklarını bir kez daha anımsatıyorum. Yayınlarda manipülasyona asla izin vermeyeceğiz!

*85 milyon yurttaşın vergileriyle yayın yapan TRT’nin hiçbir vatandaşın aklında kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kamuoyunun bilgilendirilmesi, aydınlatılması ve görüş alış verişinde bulunmak üzere Üye arkadaşım Tuncay Keser ile birlikte Sayın Sobacı’dan randevu talep ettik. Henüz dönüş olmadı.

*TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı’ya konuyu ilişkin uyarıları yazılı olarak da gönderdik, konuşmak için randevu talebimize dönüş bekliyoruz. Kimi sorular var ki ancak muhatabı yanıtlayabilir, aydınlatabilir. Başka iddialar da var araştırıyorum, detayları yarın paylaşacağım.