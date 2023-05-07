TRT’deki propaganda konuşmaları bugün başlıyor

Cumhurbaşkanları ve siyasi parti temsilcileri bu akşam TRT’de propaganda konuşmalarını yapacak. TRT’nin sitesindeki yayın akışı bilgilerine göre konuşmalar 15:36’da başlayacak.

TRT’deki propaganda konuşmaları bugün. (AA)

YSK’da çekilen kurada, cumhurbaşkanı adaylarının 7 Mayıs Pazar ve 13 Mayıs Cumartesi günü yapacakları 10’ar dakikalık propaganda konuşmalarının yayın saatleri ve sıraları belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı adayları

Buna göre, 7 Mayıs’ta sırasıyla millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ata ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan propaganda konuşması yapacak.

13 Mayıs’taki propaganda sıralamasıysa İnce, Kılıçdaroğlu, Oğan ve Erdoğan şeklinde olacak.

Televizyonda yayınlanacak propaganda konuşmalarında, Türk bayrağı ve konuşmayı yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmeyecek. Konuşmacılar, ceket giymek ve kravat takmak zorunda olacak.

Siyasi partiler

Konuşma sıralamaları şöyle olacak: Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti, Halkın Kurtuluş Partisi, Adalet Partisi, Güç Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Adalet Birlik Partisi, Memleket Partisi, AKP, Türkiye İşçi Partisi, Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Milli Yol Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, MHP, Yenilik Partisi, CHP, Zafer Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Millet Partisi, Sol Parti ve Genç Parti.

13 Mayıs’taysa sırasıyla Yenilik Partisi, İYİ Parti, Anavatan Partisi, Adalet Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Millet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Vatan Partisi, MHP, Türkiye Komünist Hareketi, Memleket Partisi, Türkiye Komünist Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milli Yol Partisi, Sol Parti, AKP, CHP, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Zafer Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Adalet Birlik Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi temsilcileri konuşacak.