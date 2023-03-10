TRT, Oscar Ödül Töreni’ni yayınlamayacak

Oscar Ödül Töreni’nin yayın haklarına sahip TRT, töreni yayınlamaktan son anda vazgeçti.

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Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından bu yıl 95’inci kez verilecek Oscar ödülleri, Türkiye saatiyle 13 Mart Pazartesi sabahı 04:00’da başlayacak törenle sahiplerini bulacak.

TRT, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye yayıncısı olarak listelenmişti. Ancak TRT, listeden çıkarıldı.

TRT’den resmi açıklama yapılmazken, kararın Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle alındığı öne sürüldü.