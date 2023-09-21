TRT muhabiri evinde ölü bulundu

TRT Van Muhabiri Behçet Özen evinde ölü bulundu.

Behçet Özen.

Behçet Özen’den iki gündür haber alınamayan çalışma arkadaşları kontrol için gittikleri evde kapının açılmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaştı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Birgün’de yer alan habere göre içeriye giren polis ekipleri, Özen’i mutfakta hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Özen’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

11 yıl Van’da görev yapan Özen’in yalnız yaşadığı ve kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi.

Behçet Özen’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacak.