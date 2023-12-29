TRT: Galatasaraylı futbolculara maçın oynanmayacağı tebliğ edildi

Suudi Arabistan’da oynanacak Süper Kupa finali öncesi ortaya çıkan kriz çözülmeyince maç iptal edildi.

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TFF’nin Riyad’da oynanmasına karar verdiği Süper Kupa finali uzun zamandır tartışılıyordu. Her iki kulübün de maçın Türkiye’de oynanmasını istemesine rağmen TFF geri adım atmamıştı.

Maçın başlamasına saatler kala kriz ortaya çıktı. Suudi yönetimi Atatürk posteri, Fenerbahçe’nin ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ pankartı ve Atatürk tişörtüne, Galatasaray’ın da ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ pankartına itiraz etti.

TFF Twitter’da topa tutuldu, kulüplere de maça çıkmama çağrısı yapıldı.

Bunun üzerine Fenerbahçe maça çıkmama kararı aldı.

Nihai karar beklenirken aynı zamanda Fenerbahçe yönetecisi gazeteci Uğur Dündar, her iki takımın ortak duruşu ve TFF’nin girişimi sonucunda maç öncesindeki seremonide İstiklal Marşı okunacağını ve karşılaşmanın öyle başlayacağını duyurdu.

Gökmen Ulu'nun yönetmenliği ve Müjdat Gezen,Metin Akpınar, Haluk Şahin,Yılmaz Özdil,Halit Kıvanç, Bekir Coşkun,İlker Başbuğ,Emin Çölaşan,Aziz Yıldırım,Atilla Köprüülüoğlu,Murat Ergün,Mustafa Hoş,Mine Özbek,Ayşenur Arslan gibi isimlerin anlatımıyla "OLAĞANÜSTÜ BİR HAYAT-UĞUR… — Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) October 11, 2023

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan da “Maça çıkmak istiyoruz” dedi.

Ancak Fenerbahçe’nin ‘Yurtta sulh, Cihanda sulh’ ve Galatasaray’ın ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ pankartına izin çıkmadı.

Fenerbahçe maça çıkmak istiyor ama Atatürk tişörtü ve ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’ pankartından taviz vermiyor. https://t.co/W4UjD6Kd0g — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) December 29, 2023

🚨 Süper Kupa’da henüz izin çıkmayan seremoni pankartları 👇🏻



Fenerbahçe: “Yurtta sulh, Cihanda sulh”



Galatasaray: “Ne mutlu Türküm diyene!” — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) December 29, 2023

Bunun üzerine Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, TFF yetkilileriyle bir araya geldi. Koç, buluşması öncesi, “Neler olacağını bilmiyoruz, çağırdılar biz de geldik” dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF’nin konakladığı otele geldi.



Ali Koç: Neler olacağını bilmiyoruz, çağırdılar biz de geldik. — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) December 29, 2023

Özbek de net bir ifade kullanmadı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e “Maçla ilgili sorun çözüldü mü?” diye sordum. “Birazdan göreceğiz” dedi.



Başkan şimdi TFF’nin konakladığı otele gelip yetkililerle toplantıya girdi. — Onur Tuğrul (@onurtugrul) December 29, 2023

Oyuncular otelden ayrılmadı

Toplantıdan çıkan kararı gazeteci Sabuncuoğlu duyurdu. Sabuncuoğlu maçın oynanacağını bildirdi ama takım oyuncuları otelden çıkmadı.

TRT Spor’un aktardığına göre ısınmaya Atatürk tişörtleriyle çıkılmasına izin verilmezse iki takım da sahaya çıkmayacak. Ayrıca maçın oynanmama ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

Oyunculara haber verildi: Maç oynanmayacak

TRT ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un görüşme halinde olduğunu kaydetti.

Galatasaray oyuncularına da maçın oynanmayacağı tebliğ edildi.