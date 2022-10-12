Trendyol’un sürdürülebilirlik yolu

E-ticaret platformu 2040 yılına kadar kendi operasyonlarında karbon nötr olmayı hedeflediğini açıkladı.

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin

Trendyol Grubu, sürdürülebilirlik konusunda öngörü ve taahhütlerde bulunduğu ‘Sürdürülebilir Etki Planı‘nı açıkladı.

Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, plan çerçevesinde ‘2040 yılına kadar kendi operasyonlarında, 2050 yılına kadar da tüm değer zincirlerinde karbon nötr olmayı hedeflediklerini’ söyledi.

Sürdürülebilir Etki Planı’nın ön çalışmaları kapsamında; müşterileri, satıcıları, tedarikçileri, akademisyenleri ve sivil toplum temsilcilerini kapsayan 2 binden fazla paydaşın görüşlerine başvuruldu. Sonuçlar analiz edildiğinde; ambalaj yönetimi, satıcı – tedarikçi uyumu, atık yönetimi, ürünün çevresel etkisi, çeşitlilik ve kapsayıcılık, ürün güvenliği ve kalitesi, yetenek geliştirme ve elde tutma, toplumsal yatırımlar, karbon emisyonları ve sürdürülebilir ürün seçenekleri konuları öne çıktı.

Ambalaj konusu öncelikli

E-ticaret sektörünün sürdürülebilirlikle ilgili en önemli konu başlıklarından biri olan ambalaj konusunda net hedefleri olduğunu belirten Trendyol, öncelikli hedefleri arasına ‘2025 yılına kadar kendi ürünlerinin ambalaj malzemelerinin tamamının sertifikalı kaynaklardan sağlanması, ürünlerin tamamının sürdürülebilir etiketlere sahip olması, 2023 sonunda kadar yüzde 100 geri dönüştürülebilir olan plastik ambalajlarının yüzde 70 geri dönüştürülmüş malzemeden üretilmesi ve 2025 yılı sonuna kadar tüm lojistik operasyon tesislerinin sıfır atık sertifikalı olması’ hedeflerini paylaştı.

Eşit işe eşit ücret

Grubun planları arasında, 2023 yılında Trendyol’la ile e-ticaret yapan KOBİ sayısı ve Trendyol kadın girişimcilik programındaki kadın satıcı sayısının artırılması, eşit işe eşit ücret ilkesinin desteklenmesi, çeşitlilik, yetenek gelişimine yatırım yapma gibi sosyal sorumluluk konuları da var.