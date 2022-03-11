Trendyol ve KAGİDER’in ‘Gelecek Kadınların’ programı bir yılda bin kadına ulaştı

‘Kadınların bilgiye ve yeni pazarlara erişimini destekliyoruz’

KAGİDER Başkanı Emine Erdem, projeyle ilgili şunları söyledi: “Kadın girişimcilerin önünde başta erkek egemen kültürden kaynaklanan önyargılar olmak üzere pek çok engel var. Eğitime, bilgiye, yeni pazarlara erişim engelleri de bunların başlıcaları arasında yer alıyor. ‘Gelecek Kadınların’ projesiyle yapmaya çalıştığımız, kadın üreticilere işlerini kurmaları ve büyütmeleri için gerekli eğitim desteğini sağlamak. Eğitim sürecinin yanı sıra yeni pazarlara erişimleri, tüketiciyle buluşmaları için fırsat yaratmak. Bu projeyle ilk bir yılda 1000 kadına ulaştık. Dilerim önümüzdeki yıllarda binlerce kadına erişir ve ülkemizde henüz yüzde 13 seviyesinde olan kadın girişimci oranının artmasına önemli bir katkı sağlamayı başarırız. Trendyol’a bu anlamlı projedeki yol arkadaşlığı için çok teşekkür ediyoruz.”

‘İstihdama katkı sağladık’

Kimya yüksek mühendisi Tülay Attaroğlu, Ekonomist Şerife Derin ile uzun yıllar profesyonel hayatta çalıştıktan sonra ‘Polyetta’ markasını hayata geçirerek, 2017’de Burdur’a bağlı Harmanlı köyünde 250 dönümlük yağlık gül ve lavanta çiftliğini kurduklarını belirtti. Attaroğlu, “2021’de mahsullerimizi kendimiz işlemek için üretim tesisimizi kurduk. Çevre köylülerle de sıkı bir işbirliği geliştirdik. Kendi çiftliğimizdeki uygulamalarımızı anlatarak ekim için onları teşvik ettik. Ürünlerini almaya, üretim tesisimizde işlemeye devam ediyoruz. Bölgede istihdama da katkı sağladık. Sezonda, öncelikli olarak çevre köylerden kadınlar olmak üzere 250’ye yakın kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.

Polyetta markasını perakendeye taşıyan Pınar Attaroğlu ise “Gelecek Kadınlar projesi kapsamında Pazaryerinde İşinizi Büyütmek başlığı altında yer alan videoları tamamladıktan sonra markamızı perakendeye taşımaya karar verdim. Hedefimiz daha geniş kitlelere Polyetta markasını duyurmaktı. 2021 Ekim ayında öncelikle kendi web sitemiz üzerinden ve daha sonra Trendyol üzerinden satışa başladık. Platform üzerinden soru cevap imkanı, değerlendirmeler ve yorumlar müşterilerle bağımızı oldukça kuvvetlendirdi” diye konuştu.

“Gelecek Kadınların videoları ile işimi büyüttüm”

‘ALL MUG‘ markasını 2015 yılında kurduğunu belirten Selen Erdeniz Kahraman ise girişimcilik hikayesini şöyle özetledi: “Mug ve termosları kişiselleştirerek herkesin hayatına girmeyi ve yanında taşımak isteyeceği bir marka olmayı hayal ettim. Bu hayalimi gerçekleştirme yolculuğunda, pazaryeri olarak Trendyol’un bana desteği çok fazla oldu. Gelecek Kadınların projesi kapsamında ‘Pazaryerinde İşinizi Büyütmek‘ başlıklı kadın girişimcilere özel videoları gördüm. Müşteri memnuniyeti, etkin maliyet, fiyat analizi, stok kontrol gibi birçok konuda pusula videolarından destek aldım. Videolar sayesinde pazaryerinde satışlarımı daha da arttırdım ve işimi büyüttüm. İşlerimi büyütürken başka kadın girişimcilere de destekliyorum. Tedarik ettiğimiz ürünlerde kadın girişimcilerin ürünlerine öncelik veriyoruz. Böylece kadın ekosistemine katkı sağlıyoruz.”

Hedef üç yılda 3 bin kadın

Üç yılda 3 bin kadına girişimcilik ve e-ticaret eğitimleri verilmesi hedeflenen Trendyol ‘Gelecek Kadınların Programı’na katılan kadın girişimciler, e-ticaret operasyonları, satış arttırma yolları ve müşteri memnuniyetini yükseltme gibi birçok farklı konuda gelişim olanağı buluyor. Kadın girişimciler işini dijitale taşımak istedikleri takdirde Trendyol’da avantajlı komisyon ve vade olanakları ile satışa başlayacak ve pazarlama desteğinden faydalanacak.