Trendyol GO kuryelerinin direnişi kazanımla sona erdi

E-ticaret platformu Trendyol GO kuryeleri, bir süredir kötü çalışma şartları ve düşük zam oranlarından dolayı iş bırakma eylemindeydi. Şirket ve çalışanlar, eylemler sonrasında anlaştı.

Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası, dün gece yayınladığı mesaj ve videolarda, Trendyol’un geri adım attığını ve gerekli düzenlemeleri yapacağını duyurmuştu. Çalışanlar bunu bir zafer olarak nitelendirmişti.

Trendyol yeni düzenlemeler yapacağını açıkladı. Motokuryelerin onurlu mücadelesi sonucu #Trendyol geri adım atmak zorunda kaldı.#TrendyolGOZam pic.twitter.com/DUEHa6H6Gu — TEHİS (@tehisendikasi) January 23, 2023

Trendyol da bugün bir açıklama paylaştı.

Medyayla paylaşılan mesajda şunlar dile getirildi:

* Yeni faaliyet döneminde, Trendyol Go taşıyıcı iş ortaklarımızın hakedişleri, bir önceki yıla göre yüzde 120 artmıştır. Ocak 2022 döneminde bir saat taşıma faaliyeti gösteren bir iş ortağının hakedişi 45 TL’yken, Ocak 2023 döneminde bir saat taşıma faaliyeti gösteren bir iş ortağının hakedişi yapılan yüzde 120 senelik artış oranı ile birlikte 100 TL seviyesine gelmiştir.

* Bir önceki artış dönemi olan Temmuz 2022 ile kıyasladığımızda ise, hakedişlerde yüzde 60 oranında artış gerçekleşmiştir. Ayrıca dün akşam gerçekleşen görüşmeler sonrasında yapılan artışla birlikte günde ortalama 8 saat faaliyet gösteren bir taşıyıcı iş ortağımızın aylık net kazancı 11 bin 400 TL’ye yükselmiştir.

* Ayrıca, iş ortaklarımızın açıklanan faaliyet modeline ilişkin görüşleri ve talepleri de kendileriyle bir araya gelerek hassasiyetle değerlendirilmiş ve gereken tüm aksiyonlar alınmıştır. Trendyol Go taşıyıcı iş ortaklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.