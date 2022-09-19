Trend Raporu: En popüler beş emoji belli oldu

Dünyanın en büyük medya ve grafik yazılımı şirketlerinden Adobe’nin hazırladığı ‘Yaratıcılığın Geleceği: 2022 ABD Emoji Trend Raporu’ yayımlandı.

Grafikler: Adobe

Amerika Birleşik Devletleri’nde 5 bin emoji kullanıcısıyla yapılan anketin sonuçları, Amerikalıların kendini ifade etme, kimlik, çeşitlilik, eşitlik, flört, ilişkiler, işyeri iletişimi ve daha fazlası için emojiyi ne zaman, neden ve nasıl kullandıklarına ışık tutuyor.

Daha fazla emoji, daha fazla bağ

Emojiler, özellikle kendini ifade etme ve ilişki kurmaya devam ederken zihinsel sağlığı da olumlu etkiliyor. Emojinin çok yönlülüğü, anlamları geliştikçe ve kapsayıcılık genişledikçe insanların birbirleriyle bağlantı kurmasının olasılıklarını artıyor.

Adobe’de yazı tipi tasarımcısı ve yazı tipi geliştiricisi olan Paul D. Hunt ile Adobe’de bilgisayar bilimcisi ve Unicode Emoji Alt Komitesi’nde Adobe temsilcisi olan Kamile Demir bu yılki rapor hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Emojinin, insanlara ister sosyal medyada ister mesajlaşma uygulamalarında olsun, kendilerini ifade edebilmeleri ve duygularını gösterebilmeleri için ihtiyaç duydukları kaynakları sağladığını belirten Kamile Demir, “İnsanların bir ekrana sözcüklerden fazlasını aktarmasına ve başkalarıyla daha derinden bağlantı kurmasına olanak tanıyor” dedi.

Emoji kullanmak hiç bu kadar havalı olmamıştı

Ankete katılanların yüzde 73’ü emoji eklemenin mesajları daha havalı, arkadaş canlısı ve eğlenceli hale getirdiğine inanıyor. Bu kadar popüler olmaları şaşırtıcı değil; çünkü emojiler birbirimizi daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. İş yeri mesajlaşma uygulamalarından flört uygulamalarına veya grup sohbetlerine kadar emoji, yazdıklarımıza sadece birkaç dokunuşla duygu, ton ve ruh halini aktarma yeteneği veriyor.

Emojiler iletişim kurmayı kolaylaştırıyor

Emojiler hayatımızın o kadar içinde ki emojisiz bir kısa mesaj aldıktan sonra bir endişe artışı yaşadıysanız, yalnız değilsiniz. Ankete katılanların yüzde 91’i konuşmalara hafiflik getirmek için emoji kullandığını belirtiyor.

ABD’deki en popüler beş emoji: , , , ,

Bu eğlenceli piktograflar, ankete katılanların yüzde 60’ının belirttiğine göre genel zihinsel sağlığımızı artırma yeteneğine bile sahip.

Hunt ‘Emoji kullanmak duygusal zekanın bir işareti’ diyor.

Rapora göre Z kuşağının yüzde 32’si ilişkisini emoji kullanarak sonlandırdığını belirtiyor.

Uzaktan çalışma çağında güçlü bir araç

Emoji, kişisel hayatımızda iletişim kurmamızı kolaylaştırmanın yanı sıra iş konusunda da olumlu duyguları ortaya çıkarıyor.

Ankete katılanların yüzde 68’i insanların iş yerinde emoji kullanmasından hoşlandıklarını söylemekle kalmıyor, aynı zamanda bunun sevilebilirliği ve güvenilirliği olumlu etkilediğini de belirtiyor. Emojilerin profesyonel olmadığı düşünülen bir zaman olmuş olabilir, fakat şu anda durum böyle değil.

“Hibrit çalışmanın zorluklarından biri, iş arkadaşlarımızdan gelen yazılı iletişimi yüz yüze etkileşim olmadan yorumlamanın daha zor olabilmesi” diyen Adobe temsilcisi Demir emojileri, olası yanlış anlamaları azaltmanın harika bir yolu olarak görüyor.

Daha kapsayıcı emojiler bizi bekliyor

Emojiler günlük aktivitelerimize entegre olduğu için mümkün olduğunca çok insanın hayatını yansıtabilmesi önemli. Ankete göre kapsayıcı emojiler arasında kullanıcıların en çok görmek istediği dört kategori; yaş, ırk/etnik köken, kültür ve engellilik.

Emojiler dünyayı etkilemeye devam ederken, ABD’li emoji kullanıcılarının yüzde 71’i kapsayıcı emojinin kültürel ve toplumsal sorunlar hakkında olumlu konuşmalar yapılmasına yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Yüzde 75’lik bir grup ise kapsayıcı emojinin çeşitli insan gruplarının farkındalığını artırmaya yardımcı olabileceğini düşünüyor. Son birkaç yılda istikrarlı bir ilerleme olmasına rağmen, insanların yüzde 83’ü emojinin hala daha fazla temsil sunması gerektiği konusunda hemfikir.

Emoji ile bağlanın

Raporda, ‘Ekranların önünde çok fazla zaman harcadığımızda, yüz ifadeleri ve beden dili gibi yüz yüze işaretler olmadan iletişim kurduğumuzda aidiyet ve bağ kurma arzumuzun arttığı’ belirtilirtken, ’emojilerin ekrandaki metnin yapamayacağı bir şekilde kendimizi ifade etmeye olanak sağlayarak bu boşluğu kapatmaya yardımcı olduğu’ söyleniyor.

ABD’li emoji kullanıcılarının yüzde 88’i bir emoji kullandıkları takdirde birisine karşı empatik hissetme olasılıklarının daha yüksek olduğunu bildiriyor.